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Döviz Kurları Yakından İzlenmeli

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için önemli bir konu haline getiriyor. Özellikle son günlerde, Fed’in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası’nın destekleyici adımları ve Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler, döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik oluşturuyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

13 Haziran 2025 Cuma itibarıyla saat 09:46’da Dolar/TL, yüzde 0,19 değer kazanarak 39,4268’den işlem görüyor. Bunun yanı sıra, Euro/TL yüzde -0,48 değer kaybederek 45,5025’ten satılıyor. Sterlin/TL ise yüzde -0,55 oranında azalarak 53,3749’dan işlem görüyor. Döviz kurlarındaki değişimlerin yakından takip edilmesi hayati öneme sahip.

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İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek

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Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı

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