Döviz Kurları Yakından Takip Edilmeli

DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalar üzerinde meydana gelen gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yatırımcılar ve vatandaşlar için yakından izlenmesi gereken bir konu olmasını sağlıyor. Özellikle son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine ilişkin alınan kararlar ve Merkez Bankası’nın enflasyonu ile ilgili açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilikler yaratıyor. Bu çerçevede, 5 Mayıs 2025 Pazartesi tarihi itibarıyla dolarda ve euroda son durum nedir?

DOLAR VE EURO KURLARINDAN GÜNCEL VERİLER

Dolar/TL, saat 09:36 itibarıyla yüzde 0,06 artış göstererek 38,5920’den işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde -0,37 değer kaybıyla 43,7371’den alım satım yapılıyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,36 oranında bir azalma ile 51,3113’ten satılıyor. Bu veriler, döviz piyasasında dikkatle izlenmesi gereken rakamlar arasında yer alıyor.