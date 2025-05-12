Döviz Kurları Yakından Takip Edilmeli

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalarda gerçekleşen olaylar, döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar açısından yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleriyle ilgili atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları döviz kurlarında hareketlilik yaşatıyor. 12 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla piyasalardaki güncel durumu inceleyelim.

DÖVİZ KURLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

Dolar/TL, saat 09:26 itibarıyla yüzde -0,06 azalarak 38,7369’dan işlem görüyor. Bununla birlikte Euro/TL de yüzde -0,13 değer kaybıyla 43,5435 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise yüzde -0,17 azalma ile 51,5451’den satılıyor. Bu rakamlar, döviz piyasasında gerçekleşen değişimleri gözler önüne seriyor.