Döviz Kurları Yakından Takip Edilmeli

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARI ÜZERİNE DURUM

Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleri ve Merkez Bankası’nın enflasyon talepleri, döviz kurlarında hareketliliğe sebep oluyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

12 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla döviz kurlarındaki son durum ise şu şekilde: Dolar/TL, saat 09:45’te yüzde 0,07 değer kazanarak 39,1970 seviyesinden işlem görüyor. Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,60 değer kazanarak 45,2674’ten işlem görüyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,42 artışla 53,3186’dan satılmaya devam ediyor.