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Döviz Kurlarında Son Durum: 24 Mart 2025

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından dikkatle izlenmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında önemli hareketlilikler yaratıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

Pazar günとして42. dolar/TL, saat 08:17 itibarıyla yüzde 0,48 artış göstererek 38,0140 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,13 artışla 41,1244’ten işlem almakta. Bununla birlikte, Sterlin/TL, yüzde -0,04 değer kaybı ile 49,0811 seviyesinde alıcı buluyor. Merkez Bankası döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir takip noktası haline gelmiş durumda.

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