Döviz Kurlarında Son Durum Ne?

KÜRESEL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yatırımcılar ve vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon açıklamaları döviz kurlarında hareketlilik yaşatıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

12 Mart 2025 Çarşamba itibarıyla döviz kurlarında son durum şöyle; Dolar/TL, saat 09:11 itibarıyla yüzde -0,00 değer kaybıyla 36.6052 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde -0,15 azalarak 39.9702’den satışa sunuluyor. Aynı zamanda Sterlin/TL de yüzde -0,43 değer kaybıyla 47.3872 seviyesinden işlem görmekte.