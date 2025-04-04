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Döviz Kurlarındaki Güncel Dalgalanmalar Nedir?

KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda gelişen olaylar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yatırımcılar ve vatandaşlar açısından yakından izlenmesi gereken bir konu haline gelmesini sağlıyor. Özellikle ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine dair alınan önlemler ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları döviz kurlarında önemli bir hareketliliğe neden oluyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

4 Nisan 2025 Cuma tarihi itibarıyla döviz kurlarındaki son durum şöyle: Dolar/TL, saat 13:01 itibarıyla yüzde 0,18 artış göstererek 38,0101’den işlem görüyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı dolar kuru da bu değere paralel bir seyir izliyor. Euro/TL ise yüzde -0,29 azalışla 41,8117’den işlem görmekte. Ayrıca Sterlin/TL, yüzde -0,62 değer kaybıyla 49,3572’den satılıyor.

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