Döviz Kurlarındaki Güncel Durum Ve Detaylar

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DÖVİZ DALGALANMALARI

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimleri hem yatırımcılar hem de halk için dikkatle izlenmesi gereken bir konu haline getiriyor. Son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleriyle ilgili atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları, döviz kurlarında hareketlilik yaratıyor.

DÖVİZ KURLARINA GÖRE GÜNCEL DURUM

14 Mart 2025 Cuma itibarıyla, dolar/TL saat 13:16’da yüzde 0,18 artış göstererek 36,6731 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,04 artışla 39,8323’ten satılmakta. Bunun yanı sıra, Sterlin/TL ise yüzde -0,16 değer kaybıyla 47,4446’dan işlem görmekte.