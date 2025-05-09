Döviz Piyasası Güncellemeleri Takip Ediliyor

GELİŞEN DÖVİZ PİYASALARI

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu olmasını sağlıyor. Özellikle son zamanlarda, ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleriyle ilgili alınan yeni kararlar ve Merkez Bankası’nın enflasyon açıklamaları, döviz kurları üzerinde önemli hareketlilik yaratıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

9 Mayıs 2025 Cuma tarihi itibarıyla dolar, saat 10:13 itibarıyla yüzde 0,29 artış ile 38,7464 TL’den işlem görüyor. Euro ise aynı dönemde yüzde 0,59 artarak 43,6202 TL’den satılıyor. Sterlin’in güncel durumu ise yüzde 0,18 artışla 51,3928 TL seviyesinden gerçekleşiyor.