Döviz Piyasında Euro Rekor Kırdı

DOLAR VE EURO ARASINDAKİ GELİŞMELER

ABD ve Çin arasındaki artan tehditler sebebiyle dolar güçsüzleşiyor. Piyasalarda euro, 44 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Saat 15:00 itibarıyla euro, serbest piyasada 44,15 liradan işlem gördü ve fiyatlar bu seviyede yer aldı. Bugün de euro, aynı rekor düzeyinde güne başladı. Çin ile meydana gelen gerilim dolayısıyla düşen dolara karşın euro, yeni yatırımlarla değer kazanıyor. Euro, yukarı yönlü bir ivme kazanarak 44,15 liraya ulaştı.

İSTANBUL PİYASALARINDA DOLAR VE EURO

Tarihi zirvenin ardından İstanbul serbest piyasasında dolar 38,2510 liradan, euro ise 44,1440 liradan işlem görmeye başladı. Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılmakta. Euro’nun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi. Bu dalgalı piyasa görünümü, döviz ticaretinde yapılacak yeni stratejiler için önemli bir zamanı işaret ediyor.