Döviz ve Altında Sert Yükselişler Yaşandı

DÖVİZ VE ALTIN PİYASALARINDAKİ HAREKETLİLİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra döviz ve altın piyasalarında sert bir yükseliş yaşandı. Euro/TL, 45,20 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırarken, Dolar/TL de 41,53’ü geçerek tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın ise 4054 TL ile tarihi zirvesini gördü. Bugün saat 09.14 itibarıyla Dolar/TL 37,96, Euro/TL 41,66 ve gram altın 3720 TL’den işlem görüyor. Ayrıca, FED’in faizleri sabit tutması ve ABD’nin büyüme beklentisini aşağı çekip enflasyon tahminini yükseltmesi sonrası ons altın 3056 dolara çıkarak yeni bir rekor oluşturdu.

BORSADA BÜYÜK KAYIP

Dün Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6,87 değer kaybederek 10.060 puana düştü. Bu durum üzerine devre kesici uygulandı ve işlemler 10.30’da yeniden başladı. İlk yükselişle birlikte endeks 10.261 puana ulaşsada, öğle saatlerinde kayıp yüzde 7’yi aşınca ikinci kez devre kesici harekete geçirildi ve işlemler saat 14.38’de devam etti. Günü yüzde 8,7 düşüşle kapatan BIST 100, BIST TÜM endeksinde yüzde 8,5’lik bir kayba yol açtı. Böylece borsadaki şirketlerin toplam piyasa değerinde sadece bir günde yaklaşık 1,2 trilyon liralık bir kayıp yaşandı. Bankacılık endeksindeki günlük düşüş ise yüzde 9,9’a ulaştı.