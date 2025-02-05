Dövme Sildirmek Daha Pahalıya Mal Olur

YOUTUBER ORKUN IŞITMAK’IN YENİ PROGRAMI

YouTuber Orkun Işıtmak, “Açık Eksiltme” adını verdiği programla dikkat çekiyor. Bu program, aslında bildiğiniz açık artırmanın tersine işliyor. Yarışmanın bazı aşamalarında Işıtmak, “dövme yaptırmaya cesareti olan var mı?” sorusunu yöneltiyor ve açık eksiltmeye 200 bin liradan başlıyor. Sonuç olarak, günün sonunda 80 bin liraya genç bir çocuk yarışmaya katılıyor.

GENÇ ÇOCUK DEĞERLİ FIRSATI KAÇIRMADI

Bu genç çocuk sahnede çarkı çevirdi ve alnına dövme yaptıracağı mesajını aldı. Vazgeçme hakkı olmasına rağmen bunu kullanmıyor. Programda “10 bin liraya sildirirsin dövmeni, 70 bini de cebine atarsın” gibi diyaloglar geçiyor. Ancak durum gerçekte öyle değil.

DÖVME SİLDİRTMEK MALİYETLİ BİR İŞLEM

Kelebek’ten Behlül Aydın, dövme sanatçısı Fatih Serdaroğlu ile bağlantı kurdu. Serdaroğlu, “Dövme sildirmek, yaptırmanın en az 10 katı fazla maliyetli. Ayrıca en az 3 seans işleme girilmesi gerekiyor. Hatta lazer ile tamamen silinmesi mümkün olmayabiliyor. Bazı kişiler, bir dövmeyi sildirmek için 2 yıl bekliyor” ifadelerini kullanıyor.