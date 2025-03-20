Down Sendromlu Çocuklara Özel Renkli Şenlik

DOWN SENDROMU GÜNÜ ETKİNLİĞİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar için “Renkli Dünyalar: Geleneksel Oyunlar” başlıklı bir şenlik düzenledi. Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerin katılımı oldu.

ETKİNLİĞİN AMACI FARKINDALIK YARATMAK

Down sendromlu çocukların sosyal etkileşimlerini artırmak ve geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, çeşitli geleneksel oyunlar oynandı. Bu sayede çocukların hem eğlenip hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Rektör Sözbir, etkinlikte aktif rol alarak çocuklarla birlikte geleneksel oyunlar oynadı ve çeşitli eğlenceli aktivitelerde yer aldı. Çocuklarla bire bir ilgilenerek onların mutluluklarına ortak olan Nedim Sözbir, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratma adına son derece değerli olduğunu vurguladı.

HEYECANLI ANLAR VE UNUTULMAZ DENEYİMLER

Etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler büyük ilgi gösterirken, çocuklar için yüz boyama, ip atlama, sandalye kapmaca gibi birçok oyun düzenlendi. Geleneksel oyunlarla dolu bu özel gün, down sendromlu çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu. Etkinlik boyunca çocukların keyifli vakit geçirmesine imkân sağlanırken, renkli anlarla dolu bu organizasyon, çocukların yüzlerindeki gülümsemeler ve öğretmenlerinin memnuniyetiyle sona erdi.