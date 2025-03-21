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Down Sendromlu Öğrenciler Polisle Trafik Denetimi Yaptı

DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Dünya Down Sendromlular Günü vesilesiyle 4 down sendromlu öğrenci trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Bölükbaşı Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için hazırlandı.

POLİS MEMURLARIYLA BİR ARADA

Down sendromlu öğrenciler, polis memurlarıyla birlikte ilçede gerçekleştirilen trafik denetiminde yer aldı. Sonrasında Sungurlu Çarşı Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden öğrenciler, çeşitli etkinlikler aracılığıyla unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlikte öğrencilere polislik mesleği ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

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