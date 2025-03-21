Down Sendromlu Öğrencilerden Kaymakama Ziyaret

DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan down sendromlu öğrenciler, ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ kapsamında Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i ziyaret etti. Adilcevaz Şehit Polis Mahmut İkibeş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler, okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ile birlikte kaymakamı makamında ağırladı.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU PAYLAŞILDI

Kaymakam Özçelik, ziyarete gelen öğrencilerle yakından ilgileniyor ve onların mutluluğunu paylaşıyor. Öğrencilerin ziyaretten memnun kaldığını belirten Kaymakam Özçelik, öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor. Ayrıca, öğrenciler de hazırladıkları hediyeleri Kaymakam Özçelik’e sunarak bu anlamlı günde kaymakamla anılarını paylaşıyorlar.