Down Sendromlu Umut’un Sanatçı Olma Hayali

UMUT TAŞ’IN SANAT SEVDAZILIĞI

Gaziantep’te müziğe olan tutkusu ile dikkat çeken down sendromlu Umut Taş, düğün salonlarında şarkı söyleyerek davetlileri coşturuyor. Umut, en büyük hayalinin sanatçı olmak ve sahnelerde performans sergilemek olduğunu ifade ediyor. Küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duyan 24 yaşındaki Taş, evde şarkı söyleyip oynayarak zaman geçiriyor, her gittiği yerde de sevdiği parçaları seslendiriyor.

GAZİANTEP YÖRESİ ŞARKILARI İLE MUTLULUK SUNUYOR

Umut Taş, özellikle Gaziantep yöresine ait şarkılar ve “Barak havası” olarak adlandırılan türküleri seslendiriyor. Yüzünden gülümseme eksik olmayan Taş, müzikal performansı ile dinleyenlerini kendisine hayran bırakıyor. “Antep gelini”, “Antep’in kalesine astılar fermanımı” ve “Antep’in hamamları” gibi parçaları söyleyen Umut, düğünlerde şarkı söylemekten büyük keyif alıyor.

MÜZİK ALETİ ÇALMAK İSTİYOR

Devlet memuru bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Taş, uzun yıllar özel eğitim rehabilitasyon desteği aldı ve devlet okullarında akranlarıyla eğitimine devam etti. Lise eğitimini Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yiyecek içecek bölümünde tamamlayan Umut, müziği çok sevdiğini belirtiyor. Gaziantep’in yerel sanatçısı Hasan Çoban’ın şarkılarını beğenen Taş, onunla sahne almak ve düet yapmak istediğini de dile getiriyor. Ayrıca saz, org ve keman gibi müzik aletlerini çalmayı öğrenmeyi amaçlıyor.

Gaziantep Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çağlayan Erdal, Umut Taş’ın sanatçı olma hayalini desteklediklerini ifade ediyor. Erdal, “Umut hayatımızın yaşam kaynağıdır. Gaziantep’in neşesi olan Umut, düğün salonlarında sanatçılık yapıyor. Kendisi güzel bestelere de sahip. Umut’suz bir Gaziantep düşünemiyoruz. Her gittiği ortama neşe ve mutluluk katıyor, onu çok seviyoruz” diye konuşuyor.