Down Sendromlu Zeynep’in Hayatı Kurslarla Değişti

DOWN SENDROMLU ZEYNEP’İN HAYATI DEĞİŞTİ

Van’da down sendromu yaşayan ve uzun süre evinde televizyon izleyerek günlerini geçiren Zeynep Yücebaş’ın yaşamı, annesiyle birlikte katıldığı gençlik merkezindeki kurslar sayesinde tamamen değişti. Yücebaş, “Burada arkadaşlarımızla kahvaltı yapıyoruz, eğlenceli anlar yaşıyoruz. Annem ve öğretmenimle örgü örüyoruz. El işleriyle uğraşmak çok hoşuma gidiyor. El işi haricinde de boyama yapıyorum.” şeklinde duygularını ifade etti.

KURS, YENİ DOSTLUKLAR EDİNMESİNİ SAĞLADI

İpekyolu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Zeynep, annesiyle birlikte iki yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Urartu Gençlik Merkezi’nde açılan el sanatları kursuna katıldı. Kısa sürede yeni ortama alışan Yücebaş, annesi ve birlikte çalıştığı öğreticisi ile diğer kursiyerlerin desteği sayesinde el becerilerini geliştirdi. Zeynep, haftada 5 gün gittiği merkezde örgü örmeyi ve nakış işlemesini öğrenmenin yanı sıra yeni arkadaşlar edinerek sosyal becerilerini de artırdı.

Zeynep, merkezde geçirdiği zamanla beraber sosyal hayatında da büyük değişim yaşadı. AA muhabirine konuşan Yücebaş, “Merkeze gelmeyi çok seviyorum.” diyerek düşüncelerini açıkladı. Zeynep’in annesi Sayime Yücebaş, bu tür kursların düzenlenmesine katkı sağlayan tüm yetkililere minnettar olduğunu belirtti. “Kızım burada nakış işlemesini ve örgü örmeyi başardı. Kendi başına evde kalıp televizyon izlemenin ötesine geçerek yeni ve güzel bir arkadaş ortamı buldu.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENİN YORUMLARI

Zeynep’in gelişimi hakkında bilgi veren usta öğretici Sevde Çiftçi, Yücebaş’ın kursta huzur bulduğunu ve arkadaşlarıyla güzel bir ortam oluşturduğunu açıkladı. Yücebaş’ın ilk başlarda el işlerinde yavaş olmasına rağmen zamanla gelişimini gözlemlediklerini vurgulayan Çiftçi, “Şu an çok güzel el işleri yapıyor. İleride aile ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sabah kursa ilk gelen hep Zeynep ve annesi oluyor.” şeklinde bilgi verdi.