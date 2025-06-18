Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Yarı Finale Yükseldi

DOWNS SENDROMU FUTSAL MİLLİ TAKIMI BAŞARILI PERFORMANS SERGİLİYOR

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası’nda güçlü bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, sabah seansında oynadığı maçta İrlanda’yı 7-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

YARI FİNALE YÜKSELİYORLAR

Akşam seansında ise ABD ile karşılaşan milli takım, bu müsabakayı da 6-2 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Üçüncü maçını da galip tamamlayan ay-yıldızlı takım, bu sonuçlarla şampiyonada önemli bir aşama kaydetti. Yarı finalde Türkiye, yarın TSİ 18.00’de yeniden İrlanda ile mücadele edecek.