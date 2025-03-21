Down Sendromu Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Yenipazar Gençlik Merkezi ve Sultanhisar Gençlik Merkezi işbirliğiyle bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlik, Atça Şükrü Balcı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gençlerle birlikte gerçekleştiriyor.

SPOR AKTİVİTELERİ VE KATILIMCILAR

Sultanhisar Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, özel gençler çeşitli eğlenceli ve heyecanlı spor aktivitelerine katılıyor. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş de etkinliğe katılarak gençlerle bir araya geliyor. Spor dolu aktivitelerle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor ve katılımcılar bu süreçte büyük bir keyif alıyor.