Down Sendromu Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE HEDEFİ

Havran Meslek Yüksekokulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü çerçevesinde özel bir etkinlik düzenledi. Down sendromlu çocuklar, yüksekokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve keyif dolu anlar yaşadı. Bu etkinlikte, down sendromlu çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynandı, sanat atölyeleri yapıldı ve grup etkinlikleri organize edildi. Öğrenciler, misafirleriyle oluşturdukları sıcak dostluk sayesinde hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sağladı.

FARKINDALIK YARATMA ÇABALARI

Etkinlik hakkında açıklama yapan yetkililer, bu tarz organizasyonların toplumsal farkındalığı artırmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Down sendromlu bireylerin toplumda daha fazla yer alması için benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi. Havran Meslek Yüksekokulu yetkilileri, kapsayıcı bir toplum oluşturma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerken, etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar ve aileleri de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.