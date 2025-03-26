Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Gelişim Birimi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkileyici bir program düzenledi. Bu etkinlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, hastane yöneticileri, Özkar Özel Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Kübra Çavuş, öğretmenler, hastane hekimleri ve çok sayıda personel katıldı.

BAŞHEKİMDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Programda yaptığı konuşmada Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, “Bugün; sevginin, saflığın, neşenin en içten ve en özel halini paylaşmak için bir araya geldik. Down sendromlu çocuklarımızın renkli dünyalarına bir kapı aralayacağımız bu özel günde, onların eşsiz güzelliklerini ve bize kattıkları değerleri bir kez daha hatırlamak için buradayız. Programın hazırlanmasında emeği geçen hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Gelişim Birimimize ve bize destek veren Özkar Özel Eğitim Kurumu Hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.” ifadesinde bulundu. Down sendromunun sadece genetik bir farklılık olduğuna değinen Özcan, bu çocukların hayata coşkuyla sarıldığını ve koşulsuz sevgi yaydıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından program, çocukların gösterileri ve Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Derya Ay ile Çocuk Gelişim Uzmanı Hande Ataç’ın sunumlarıyla sürdü. Son olarak, çocuklar tarafından yapılan resim ve çorap boyama sergisinin gezilmesiyle etkinlik son buldu. Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, bu anlamlı günde katılanlara teşekkür ederek, “Bugün onların gözlerindeki ışığı birlikte hissedelim, kalplerindeki sevgiye ortak olalım ve onlara ve fedakar ailelerine ‘Siz bizim için değerlisiniz!’ mesajını verelim.” dedi.