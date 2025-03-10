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Downdetector Verilerine Göre Twitter Sorunları

KULLANICI RAPORLARI SORUNU GÖSTERİYOR

Kesintileri bildiren web sitesi downdetector’ın verilerine göre, kullanıcılar Twitter’da bazı problemler yaşandığını belirtiyor. 10 Mart 2025 tarihi itibarıyla saat 12:22 civarlarında, sitede yoğun bir şekilde raporlamalar yapılması dikkat çekiyor. Bu durum, “Twitter çöktü mü?” sorusunu akıllara getiriyor.

ÖNERİLER

Kullanıcıların problemlerini çözmelerine yardımcı olmak amacıyla bazı öneriler sunuluyor:

• İnternet bağlantınızı kontrol edin: Modeminizi yeniden başlatarak veya farklı bir cihazla bağlantı deneyebilirsiniz.

• Twitter’ın resmi durum sayfasını ziyaret edin: Platformda genel bir sorunun olup olmadığını öğrenmek için Twitter’ın durum sayfasını kontrol edebilirsiniz.

• VPN veya farklı bir DNS kullanın: Bölgesel erişim sorunlarını aşmak için VPN hizmetlerinden yararlanabilir veya DNS ayarlarınızı değiştirme yoluna gidebilirsiniz.

• Eğer sorun devam ederse, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

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