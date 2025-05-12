(DP) – Esnaf, sorunlarını Gültekin Uysal’a aktardı

DGTEKİNLERİN YANLIŞ KARARLARI

Manisa’nın Soma ilçesinde esnafla bir araya gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Topyekun bizler düğmeyi yanlış iliklemedik, bir kişi düğmeyi yanlış ilikledi. Onun bedelini de 85 milyon kişi çekiyor” ifadelerini kullandı. Uysal, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen kazada yaşamını yitiren 301 madenciyi anma etkinlikleri çerçevesinde Soma’yı ziyaret etti. Ziyaretine, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Külahlı ve parti mensupları da katıldı. Uysal ve beraberindeki heyet, Soma Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, esnafın sorunlarını dinledi.

ESNAFIN SORUNLARI

Bir vatandaş, çalışamadığını ve yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, başka bir esnaf “Şu anda para dönmüyor, gitgide kötüye gidiyor” diye konuştu. Diğer bir esnaf, “Millet yatırımlarını artık dışarıya çıkaracak. Kimse faize para yatırmasın, kenara para koymasın” dedi. Beş yıldır esnaflık yapan bir işletmeci de yüksek faiz oranları yüzünden kredi çekemediğini ve mekan sahibi olamadığını ifade etti. Dükkan ve ev kirası gibi masraflar nedeniyle zor durumda olduğunu belirten bu esnaf, mevcut faiz politikaları yüzünden gelir-gider dengesinin bozulduğuna dikkat çekti.

YANLIŞ POLİTİKALARIN BEDELİ

Gültekin Uysal, ekonomik duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Uysal, “Topyekun bizler düğmeyi yanlış iliklemedik, bir kişi düğmeyi yanlış ilikledi. Onun bedelini de 85 milyon kişi çekiyor. Diyoruz ki bu tür kararları verenler, yanlış kararları verenlerin bedelini kararları alanlar ödesinler. 85 milyon niye ödesin ki?” dedi. Faiz politikalarını eleştiren Uysal, Maliye Bakanlığı’nın ifadelerine atıfta bulunarak, “Türkiye’nin rezervleri cari fazla vererek toplanmadı” açıklamasında bulundu. Son iki yıl boyunca halkın mevcut faiz oranlarına katlanmak zorunda kaldığını belirten Uysal, bu durumu yanlış politikaların bir sonucu olarak değerlendirdi.

DON FELAKETİNİN ETKİLERİ

Uysal, Soma’nın önemli bir üretim bölgesi olduğunu belirtirken, son dönemde yaşanan don felaketinin bölgede olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Demokrat Parti olarak mevcut düzene karşı çıktıklarını kaydeden Uysal, “Buradaki esnaflarımızın halini şu anda görüyoruz. Sadece seçim dönemleri yaklaşınca birtakım kredilerle, aflarla Türkiye’deki problemi çözmek mümkün değil” ifadelerini kullandı. Uysal, Türkiye’nin ekonomik sorunlarının tabandan tavana bir sıçrama ile çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Uysal, Soma ekonomisinin sağlıklı çalışmasının önceliklerinden biri olduğunu ifade ederken, termik santralin ısınmayı sağladığını ama mevcut krizin çözülmesi için Enerji Bakanlığı, işletmeci şirket ve yerel temsilcilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Ödenmeyen kömür paralarının sorunun istihdam kaybına ve Soma’nın ekonomik yavaşlamasına neden olduğunu, don felaketinin de ek maliyet oluşturduğunu belirtti. Uysal, bu sorunları takip edeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, yarın Madenci Şehitliği’ni ziyaret edeceğini ve sendikalarla bir araya geleceğini duyurdu.