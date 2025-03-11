Dpü İftarında Birlik Vurgusu Yapıldı

ETKİNLİĞİN ORGANİZASYONU

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kilit Topluluğu tarafından düzenlenen Birlik İftarı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İftara, öğrenciler ve Birlik Vakfı’nın yöneticileri katıldı. Rektör Kızıltoprak, gençler için manevi değerlerin ve birlik beraberliğin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonlara üniversite yönetiminin her zaman destek olacağını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

İftara katılan öğrenciler, Rektör Kızıltoprak ile birebir sohbet etme fırsatı bulurken, “Birlik Köprüsü’nde kilit taşı olacağız” ifadeleriyle bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini belirtti. Kızıltoprak, iftarın organizasyonunda emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, etkinliğe katılan öğrencilere ve Rektör Kızıltoprak’a teşekkür ederek, manevi değerlerin yaşatılması adına bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı. Özdemir, etkinliğe ilgi gösteren katılımcılara da teşekkür ederek, gelecekte birlik ve beraberlik içinde benzer etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN KATILIMININ ANLAMIDIR

Birlik Vakfı ve Genç Birlik temsilcileri, manevi atmosferin hâkim olduğu iftarda öğrenciler, akademisyenler ve büyüklerle bir araya gelmenin önemini vurguladı. Gençlerin bu tarz etkinliklere katılımının güzel birer amel olduğunu dile getiren katılımcılar, etkinliği samimi sohbetler ve hayırlı temennilerle noktaladı.