Dr. Dölek’in Annesi Endişeli, Destek İstiyor

DR. FURKAN DÖLEK’İN DURUMU AİLESİNİ ENDİŞELENDİRİYOR

ABD’nin Chicago kentindeki Fermilab’da araştırma görevi yaparken gördüğü usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalan ve görevden uzaklaştırılan Dr. Furkan Dölek’in annesi Zuhal Dölek, oğlunun 3-4 gündür kendisinden haber alamadığını söyledi. “Zor durumdaydı ve sağlık sorunları vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Devletimizin ve büyükelçimizin desteğiyle çocuğumun nerede olduğunu öğrenecek ve yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. Oğluma sağ salim kavuşmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DR. DÖLEK’İN AKADEMİK GEÇMİŞİ

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Dr. Furkan Dölek, özel bursla İsviçre’de doktorasını tamamladıktan sonra 2023 yılında ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne akademik çalışmalar için gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) de görev yaptı. Dr. Dölek’in Fermilab’da çalıştığı süre zarfında bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit ettiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIMLAR

Dr. Dölek, yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktardı. “Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı” diyerek baskı ve cezalara dikkat çekti. Daha önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek’in vizesinin iptal edilmesine rağmen sesini duyurmak için Kanada’ya protesto yürüyüşü başlattığı öğrenildi.

BEKLENEN HABERLER GELMİYOR

Dr. Dölek’in annesi Zuhal Dölek, 27 Ağustos’ta oğluyla görüştükten sonra kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Oğlunun “Bunu yapmak zorundayım anne, sesimi duyurmak zorundayım” dediğini aktaran Zuhal Dölek, kendisine ulaşılamadığını ve oğlunun zor bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Evladının sağlık sorunları olduğunu ve Amerika hükümetinden hiç bilgi gelmediğini de sözlerine ekledi.

AİLE DEVLETİN DESTEĞİYLE YARDIM BEKLİYOR

Oğlunun tutuklu olma ihtimali olduğunu söyleyen baba Hasan Dölek, oğlunun deport edilmeden Türkiye’ye sağ salim gelmesini istediklerini ifade etti. Ailesi, hükümetten ve konsolosluktan destek bekliyor ve Dr. Dölek’in akademik kariyerinin korunmasını umuyor.