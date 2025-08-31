Dr. Dölek Mobbinge Maruz Kaldı İddia Edildi

DR. FURKAN DÖLEK’İN ARAŞTIRMALARI VE USULSÜZLÜKLER

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma yapan Dr. Furkan Dölek, laboratuvardaki usulsüzlükleri bakanlığa bildirdi ve bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Dr. Dölek’in mobbinge maruz kaldığı ve görevine son verildiği öne sürülüyor. Kanada’ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 4 gün önce gözaltına alındığı iddiaları gündemde. Dr. Dölek’e ulaşamayan Adana’daki ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, özel burs ile gittiği İsviçre’de doktorasını gerçekleştirdi. 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne gitti. Bunun yanı sıra Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) araştırmalar yaptı. Fermilab’da çalıştığı sırada bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit ettiği iddiaları gündeme geldi. Bu tespitlerini bakanlığa bildirdikten sonra, baskı ve mobbingle karşılaştığı öne sürüldü.

Yaşadığı durumlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Dr. Dölek, “Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok” ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI

Yaşadığı olayların ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek’in, son zamanlarda vizesinin de iptal edildiği bildiriliyor. Sesini duyurmak için Kanada’da tek kişilik bir protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek’in, 4 gün önce ABD’nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı iddia ediliyor. Ailesi, Adana’nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alamadıkları evlatlarından gelecek iyi haberi bekliyor.