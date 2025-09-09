Dr. Ece Aynur Onur, Susuz Tarım Yapıyor

ABD’DE KARIYERİNİ BIRAKIP BURDUR’A DÖNEN DR. ECE AYNUR ONUR’UN ÇABALARI

Dr. Ece Aynur Onur, ABD’de askeri antropolog olarak kariyerini sürdürürken dedesinin topraklarına sahip çıkmak için Burdur’a döndü. Onur, su ve toprağa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, “Yabancılar ne kadar ücret öderlerse ödesinler bizim topraklarımıza ve su kaynaklarımıza paha biçemez” dedi. Asker emeklisi bir babanın kızı olan Onur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra 2008 yılında Fulbright Bursu ile ABD Indiana Üniversitesinde askeri antropoloji üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Dedesi vefat ettikten sonra Türkiye’ye dönen Onur, Burdur’un Kayalı Köyü’ndeki miras kalan toprakları tarıma kazandırdı.

SUSSZ TARIM YÖNTEMİYLE ÜRETİM VE İSTİHDAM

ABD deneyimini sonlandırarak tarıma yönelen Dr. Ece Aynur Onur, susuz tarım yöntemleri sayesinde pek çok bitki üretiyor. Çiftliğinde ve tarlasında birçok kadına istihdam sağlamakta ve Karamanlı ilçesinde başkalarına susuz tarımı öğretmektedir. Onur, bu yöntemle yabancılara toprak satışını engellemeyi hedefliyor. “Burdur’da ata toprağımda susuz tarım yapmaya başladım” diyen Onur, 8. yılına girdiğini belirtirken, “Başarılı bir şekilde 19 çeşit tıbbi aromatik bitki, 9 çeşit gıda ve 6 çeşit baharat ve çay üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Bölgedeki yabancılara toprak satışından duyduğu üzüntüyü dile getiren Onur, “Bu bölgelerimiz kuralık ve susuzlukla mücadele ediyor. Su ve toprak, milli hazinedir, ikame edilemez hazinelerdir. Göller yöresindeki topraklarımıza ve kısıtlı su kaynaklarımıza sahip çıkmak çok önemlidir” dedi. Ayrıca, “Yabancılara toprak satışını kesinlikle onaylamıyorum. Susuz tarım, kuraklıkla mücadelede en önemli silahlardan biridir” şeklinde konuştu.

TARLA SATIŞINA KARŞI KENDİ GÖRÜŞÜ

Burdur’da çiftçilik yapan Sultan Yayla, “Dünyaya geldim geleli annemlerin yanında çiftçilik yapıyorum. Yabancılara tarla satıyorlar çok üzülüyorum. Satacaklarsa Türk insanına satsınlar” diye ifade etti. Fazla toprağın kalmadığını belirten Yayla, “Yabancılara satıldığında çocuklarımıza torunlarımıza toprak kalmayacak. Bu yüzden satmayı tercih etmiyorum” dedi.