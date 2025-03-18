Dr. Emirhan Aktaş’tan Farkındalık Söyleşisi

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE KENDİNİ TANIMA SÖYLEŞİSİ

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Emirhan Aktaş, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda ‘Kendini Tanımak, Farkındalık ve Yavaşlamak’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide kendini tanıma sürecinde önemli olan bilgelik, cesaret, adalet, ölçülülük ve aşkınlık gibi erdemler ile karakter güçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Aktaş, bilinçsiz teknoloji kullanımının farkındalık ve yavaşlama süreçlerine olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Katılımcılara bu olumsuz etkileri en aza indirmek için çeşitli öneriler sundu. Farkındalık temelli yaklaşımlar ile söyleşisini sürdürdü.

SÖYLEŞİ PROGRAMININ SONA ERİŞİ

Söyleşinin sonunda öğrencilerin katılımı ile gelen sorular yanıtlandı ve program sona erdi.