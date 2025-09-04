Dr. Furkan Dölek’ten Sevindirici Haber Geldi

8 GÜN SONRA SEVİMLİ HABER

ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten 8 gün sonra ailesine sevinç veren haber geldi. Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN ve Fermilab gibi uluslararası araştırma merkezlerinde görev yapan oğullarıyla ilgili dört bir yandan bilgi almak için bekliyordu. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı tespit edilen Dr. Dölek’in sağlık durumunun iyi olduğu aileye bildirildi. Ailenin avukatları, Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin ile birlikte Av. Erol Gülistan ve Av. Gökhan Kıran’dır.

ANNE ZUHAL DÖLEK’TEN MÜJDELİ HABER

Oğlundan haber alan anne Zuhal Dölek, “Müjdeli haber geldi şükür. New York Muavin Başkonsolosu Tugay Şen beyefendi iletişime geçmemizi sağladı. Kızım Esra Dölek ile görüşüldü. Çok güçlü ve iyi olduğunu ifade etmiş. Kız kardeşi, tüm Türkiye’nin yanında olduğunu ve Dr. Furkan Dölek’in arkasında durarak büyük sevinç yaşadığını aktardı. Şu an oradaki J1 akademisyenlere verilen vizelerin iptal edildiği bilgisi var. Çeşitli iletişimler ile oradaki güvenlik açıklarını ve teknik eksiklikleri bildiriyor, ancak mobbing ile karşılaşabiliyor. Sosyal medya üzerinden tehditler almış ve ‘sen bizden büyük değilsin’ gibi mesajlar aldığını söylemiş. Artık can güvenliği sağlam bir şekilde Türkiye’ye iadesini bekliyoruz” dedi.

BABA HASAN DÖLEK’TEN GÜVEN BAŞVURUSU

Baba Hasan Dölek ise “Devletimize güveniyoruz. O gün üzüntüden ağlıyorduk, bugün sevinçten gözyaşı döküyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile oğlumuzun ülkemize iadesini talep ediyoruz. Devletimizin bu gücü olduğunu biliyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

ESRA DÖLEK COŞKUN’DAN MÜJDE

Esra Dölek Coşkun, telefonla yaptığı görüşmede “Morali çok yerinde, iyiydi telefonda. Ben de hemen ona tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim. Dışişleri Bakanlığımıza, Washington Büyükelçiliğine ve New York Başkonsolosluğuna çok teşekkür ederiz. Bizimle iletişimde sürekli kalarak oradaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Onlar sayesinde iletişime geçebildik. Gerekli bilgileri verdik. Federal gözaltı tesisinde tutuluyor. İnşallah kardeşimin Türkiye’ye, Türk vatandaşına yakışır bir şekilde dönmesini sağlamak için çalışmalar devam eder. Kardeşim, kendi paylaşımında daha önce tehlikede olduğunu ve can güvenliği olmadığını belirtmişti” şeklinde konuştu.