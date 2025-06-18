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Dr. H. Öztürk, Hastanelere Ziyaret Etti

BELEDİYELERDE HASTANE ZİYARETLERİ

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla birebir görüşmeler yaptı.

HASTANE YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞMELER

Ziyaretinin ilk bölümünde hastane yöneticileriyle bir araya gelen Dr. Öztürk, hastanelerin genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerinin çeşitli birimlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve onlara kolaylıklar diledi.

HASTA VE YAKINLARINA DESTEK

Ziyaret esnasında, hasta ve yakınlarına da ilgi gösteren Öztürk, sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek için yapılan çalışmaları destekledi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Öztürk, sağlık çalışanlarının gayretini takdir etti.

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