Dr. K. Kayabalı, Gelecekte Meslekler Değişecek

Dr. Kıvılcım Kayabalı, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar’a konuk olmuş. Kayabalı, “2030’lardan itibaren birçok meslek yok olacak” diyerek gelecekte meslek yapısının önemli değişimler geçireceğini vurguladı. Özellikle “2040’lı yıllarda zihin aktarımının mümkün olabileceğini” sözlerine ekledi. Uzman, yapay zekânın sağlık sektöründe büyük bir devrim yarattığını söyleyerek, yalnızca teknolojik değişimlere uyum sağlayanların iş hayatında kalabileceğini belirtti.

MESLEK HARİTASI DEĞİŞECEK

Kayabalı, teknolojinin iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. “Birçok meslek 2030’lardan sonra olmayacak” diyen Kayabalı, yapay zekânın etkisiyle tekrara dayalı deneyimsiz çalışanların işlerinin ortadan kalkacağını ifade etti.

ZİHİN AKTARIMI VE YENİ TÜKENME

Dr. Kıvılcım Kayabalı, teknolojinin insan beyniyle entegrasyonuna dikkat çekerek, “2040’lı yıllarda zihnimizdekiler belli bir yere aktarılabilecek. Bu artık bir bilim kurgu değil, gelişen nöroteknoloji ve beyin-bilgisayar arayüzleriyle mümkün” dedi. Kuantum bilgisayarların yapay zekâ ile birleştiğinde insan zekasının ötesine geçeceğini belirtti ve “İnsanlık tarihinin en ilginç dönemlerinden birine tanıklık ediyoruz” ifadesini kullandı.

ADAPTASYONUN ÖNEMİ

Yeni düzende başarılı olmanın tek yolunun adaptasyon olduğunu söylerken, “Değişikliklere uyum sağlayamayan, kendini yenileyemeyen kişiler artık bu düzen içinde yer alamayacak. Sürekli öğrenen ve dönüşen bireyler ayakta kalacak” dedi. Yapay zekânın sağlık alanındaki etkilerine değinen Kayabalı, “Yapay zekâ radyoloji, görüntüleme tekniklerinde yüzde 99 oranında doğru tanı koyabiliyor. Bu büyük bir devrim” şeklinde konuştu.

DİJİTAL DÜNYANIN ETKİLERİ

Gelişen dijital teknolojilerin zihinlerde karmaşaya yol açtığını belirten Kayabalı, “Gerçekliği ayırt edemeyeceğimiz bir çağdayız. Sanal gerçeklik, yapay zeka üretimleri ve bilgi kirliliği, insan zihnini ciddi sınavlardan geçiriyor” dedi. Son olarak, geleceğin yetkinlikleri arasında yaratıcılık ve girişimciliğin önemine değinerek, gençlere “Geleceğe dayanıklı meslekler arasında yer almak için özgün fikirler kazandırmayı hedefleyin” tavsiyesinde bulundu.