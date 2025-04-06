Dr. K. Şarkışlalı, Kalp Hastalıklarını Anlattı

SAĞLIK ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Şarkışlalı, Melis Yaşar’ın sunduğu canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle sahnede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak üzerinden ani ölümler ve kalp hastalıkları ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Dr. Şarkışlalı, kalp krizinin ön belirtileri, kriz anında yapılması gerekenler ve alınması gereken sağlık önlemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

ANI ÖLÜMLERİN NEDENİ KALP HASTALIKLARI

Ani ölümlerin büyük bir kısmının kalp hastalıklarından kaynaklandığını ifade eden Dr. Şarkışlalı, “Ani ölümlerin yüzde 90’dan fazlasının nedeni kalp hastalıklarıdır” dedi. Kalp rahatsızlıklarının çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğine vurgu yapan Şarkışlalı, fiziksel efor ve stresin kalp ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini belirtti. Yoğun fiziksel efor gerektiren etkinliklerde sağlık önlemlerinin hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Dr. Şarkışlalı, “Büyük bir organizasyon düzenleniyorsa, en başta bütün sağlık tedbirleri alınmalı. Bu sadece sanatçılar için değil, organizasyona katılan herkes için önemli” dedi.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ ve ÖNLEMLER

Kalp krizlerinin yalnızca damar tıkanıklığı sebebiyle değil, aynı zamanda kalpte oluşan spazmlar sebebiyle de gerçekleşebileceğini ifade eden Dr. Şarkışlalı, bu durumun ani ölümlere yol açabileceğini söyledi. “Spazm da kalp krizine yol açabilir. Eforla birlikte ritim bozukluğu tetiklenebilir. Bu nedenle kalp rahatsızlığı riski taşıyan kişilerin düzenli kontrol yaptırması ve belirtileri ciddiye alması gerekir” dedi. En yaygın kalp krizi belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu vurgulayan Şarkışlalı, bu ağrının sol kola, sırta ve çeneye yayılabileceğini belirtti. Nefes darlığı, terleme, mide bulantısı ve bayılma hissinin de kriz habercisi olabileceğini dile getiren uzman, kriz anında vakit kaybetmeden 112’yi aramak ve hastaya ilk yardım müdahalesi yapmanın hayat kurtarıcı olduğunu açıkladı.

KALP HASTALIKLARI VE ÖNLEME YOLLARI

Dr. Kamil Şarkışlalı, kalp hastalıklarının önlenebilir hastalıklar arasında olduğuna dikkat çekerek, 40 yaş üstü bireylerin yılda en az bir kez kardiyolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti. “Beslenmeye, strese ve egzersize dikkat edildiği takdirde kalp hastalıkları büyük ölçüde engellenebilir. Ancak risk taşıyan kişilerin doktor tavsiyelerini dikkate alması büyük önem taşıyor” dedi.