Dr. Kemal Sağlam, Gazze’yi anlattı

PROTESTO YAPILDI

Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze’deki İsrail katliamı üzerine farkındalık oluşturmak için Ankara’nın Ulus Zafer Anıtı önüne temsili bebek cenazeleri bıraktı. Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olan Sağlam, bu eylemiyle Gazze’de yaşanan acılara dikkat çekmeyi amaçladı.

ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE SERGİLEDİ

Sağlam, öğrencileri tarafından hazırlanan eserleri de sergiledi. Yanmış kefenlere sarılı tahta parçalarını meydana yerleştiren Sağlam, “Odunlar uyanın; Gazze’de bebekler ölüyor, insanlık ölüyor” şeklinde slogan attı. Bu protesto ile toplumu harekete geçirmeyi ve örnek olmayı hedeflediğini ifade etti. “Böyle büyük bir katliamı, böyle acımasız katliamı izliyoruz ve hiç ses çıkarmıyoruz. Buna bir ses çıkarmak adına, insanlığı harekete geçirmek adına, bu performans eylemlerimi sergiliyorum” dedi.

İNSANLIĞA SESLENİYOR

Elindeki odun parçasının duyarsızlığa ve sessizliğe sembol olduğunu aktaran Sağlam, “İnsanlık bir odun gibi cehennemde yanıp kül olacaktır. Buna ‘dur’ demeliyiz” diye ekledi. Bütün insanlığın birleşmesi gerektiğine ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, öğrencilerinin eserlerinin yanı sıra kendi imzasını taşıyan çadır figürünün Gazze’deki barınma koşullarını temsil ettiğini belirtti. Sağlam, yaptığı resmin ise Doktor Hüsam’ın hapsedilmesine ve Rümeysa’nın Amerika’daki hapsine dikkat çekmek amacıyla yapıldığını ifade etti.