Dr. Kıvrak, Kuraklık Zeytinleri Olumsuz Etkiliyor

YAZ DÖNEMİNDE KURAKLIK ETKİLERİ

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, 2025 yazında yaşanan kuraklığın zeytinliklere hem verim hem de kalite açısından olumsuz etkide bulunduğunu aktarıyor. Dr. Kıvrak, 2024 yazının da oldukça kurak geçtiğini belirtti. “Kış aylarında yeterli yağış alamadık. Bu nedenle hem toprakta hem de zeytin ağaçlarının gövdelerinde su tutan alanlarda ciddi eksilmeler meydana geldi.” dedi. Bu durumun neticesinde ağaçlarda genel sararmalar gözlemleniyor. Kıvrak, “Bu durum sürgün boylarının kısalmasına yol açacak. Özellikle Eylül ayında yeniden uzaması gereken sürgünler yeterince gelişemeyecek ve bu da önümüzdeki yılın verimine doğrudan yansıyacak.” şeklinde uyarıda bulundu.

KURAKLIĞIN MEVCUT ÜRÜNE ETKİSİ

Kuraklığın mevcut yılın ürünlerini de etkilediğini vurgulayan Dr. Kıvrak, “Ağaçlarda mevcutta taneler varsa, bu taneler küçük kalacak. Çünkü su meyvenin irileşmesini, et miktarının artmasını ve kabuğun ince olmasını sağlıyordu.” ifadesini kullandı. Su eksikliği durumunun sofralık zeytin kalitesi ve yağ kalitesinde düşmelere neden olabileceğini belirtiyor.

Dr. Kıvrak, Eylül ayından itibaren çiğ ve güz yağmurlarının başlaması halinde zeytin ağaçlarının kısmen toparlanabileceğini dile getiriyor. “Yağışlarla birlikte meyveler toparlanır ve üretici sezona daha umutlu girebilir.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.