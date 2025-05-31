Dr. M. Z. El-Haraki, Suriyeli Aileler Üzerine

SURİYELİ AİLELERİN PSİKOLOJİK DURUMU

Psikiyatrist Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, 8 Aralık 2024’te Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasının Suriyeli aileler üzerindeki tesirlerini değerlendirdi. İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla düzenlenen “3. Uluslararası Aile Sempozyumu” etkinliğinde, Suriyeli ailelerin psikolojik durumu hakkında konuşma yapan Haraki, “Suriyeli aileler, büyük zorluklara karşı mücadele etmek durumunda kaldı. Babalar evlatlarından, evlatlar ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu, bütün Suriye toplumunu etkiledi.” dedi.

AİLELERİN HAYATLARI KOLAYLAŞIYOR

Türkiye’deki Suriyeli ailelerin, yakın kültür ve Türk toplumu tarafından sunulan yardımlarla hayatlarının kolaylaştığını belirten Haraki, bu dönemde Suriyeli ailelerin kimlik karmaşası yaşadığını da ifade etti. 8 Aralık 2024’teki devrim sürecinin aileler üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna dikkat çeken Haraki, “Aileler rahatlar ve memnunlar, daha fazla iyi hissedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir ortam meydana geldi.” şeklinde konuştu.

ÜLKEYE DÖNÜŞÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Suriyelilerin kendi ülkelerine dönebilme imkanının, onların psikolojisi üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna vurgu yapan Haraki, “Ülkedeki zorluklara ve yıkıma rağmen, Suriyelilerin ülkelerine dönebilme ya da gidebilme imkanı onları rahatlattı.” dedi. Haraki, daha önce var olan şiddetli baskı ortamının geride kalması ile Suriyeli ailelerin memnuniyetinin arttığını, ülkedeki gelişmelerin de Suriyelilere olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.