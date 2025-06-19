Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Yozgat’ı Geliştiriyor

YENİ GÖREVİNDE HEDEFLERİ ANLATAN KARAARSLAN

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ildeki sağlık alanındaki eksikliklerin farkında olduğunu ve sorunları çözmek ile sağlık hizmetlerini iyileştirmek için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtti. Karaarslan, göreve başlamasının ardından gazetecilere verdiği demeçte, öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimi başına düşen nüfusu azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

AİLE HEKİMİ NÜFUSUNU DÜŞÜRME HEDefi

Karaarslan, şu an ortalama 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düştüğünü ifade ederek, “Bu oranı daha aşağıya çekmek için çalışma yapacağız. İl genelindeki hekim kadrosu ve personel sayılarına yönelik çalışmalarımız olacak. Uzman doktor, pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personeli açığını tespit edeceğiz. Bununla birlikte eksik olan araç ve tıbbi ekipmanları da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü sağlıkta kalite, nitelikli insan gücünün yanında güçlü bir teknik altyapı ile mümkündür” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ VE İLÇELER ARASI KOORDİNASYON

Yozgat Şehir Hastanesi’nin sağlık alanında kentin lokomotif hastanesi olduğunu söyleyen Karaarslan, hastanenin hem fiziksel yapısı hem de donanımı bakımından ilçelerdeki hastanelere kıyasla daha donanımlı olduğunu vurguladı. “Hastalarımız ilçelerden de Şehir Hastanesini tercih ederek geliyor fakat bu koordinasyonu sağlayarak, ilçelerde tedavi olabilecek hastalarımızı oralarda tedavi ederek Şehir Hastanesi’nin yükünü de azaltmak istiyoruz. Tabii ki elzem olan durumlarda Şehir Hastanelerine gelmeleri gerekir. Eğer ilçede ilgili branşımız varsa, orada tedavi imkanı varsa, onları inşallah kendi alanında, kaynağında eriterek buranın yükünü azaltmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ GEREKİYOR

Karaarslan, Yozgat halkına daha iyi hizmet verebilmek için Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Şehir Hastanesi’nin güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.