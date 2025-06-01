Dr. Mehmet Çelikel, Eren Şar’la Estetik Merkezini Kurdu

DAYANIŞMA SONRASI YENİ VİZYON

Dr. Mehmet Çelikel ve iş insanı Eren Şar, büyük bir yıkımın ardından profesyonel dayanışma ve estetik alandaki yeni vizyonları üzerine konuştu. Dr. Mehmet Çelikel, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay’daki estetik kliniğinin tamamen yıkıldığını belirtti. “Hayatımın en ağır kırılmalarından birini yaşadım” diyen Çelikel, yalnızca fiziksel değil, duygusal bir çöküntü de geçirdiklerini ifade etti. Ancak bu zorlu dönemi fırsata çevirmek için harekete geçtiklerini vurguladı.

İLK KOMPLEKS ESTETİK MERKEZİ

Çelikel, deprem sonrasında yollarının kesiştiği iş insanı Eren Şar ile birlikte Türkiye’nin ilk kompleks estetik merkezini kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Şar, merkezin yalnızca medikal anlamda değil, aynı zamanda etik standartlarda bir örnek teşkil edeceğini aktardı. Estetik uygulamalarda uyguladıkları doğruluk ilkesinin altını çizen Çelikel, “Hastanın istediğini değil, hastaya doğru olan işlemi yapmamız gerekiyor” diyerek etik sorumluluğa dikkat etti.

BİLİMSEL YAKLAŞIM VE KORUMA

Çelikel, “Gençlik aşısı gibi uygulamalar yalnızca görünümü değil, cildin bariyerini de güçlendiriyor. Yazın güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyor” diyerek estetik alanındaki bilimsel ve koruyucu etkilerin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de sektörün geç geliştiğini ancak kısa sürede dünya standartlarını yakaladığını da dile getirdi. Ayrıca Dr. Çelikel, estetikteki komplikasyonların hekimlik sorumluluğu açısından nasıl ele alınması gerektiğini de gündeme getirdi. “Komplikasyon oluşturmak bir hekim için suç değil, ancak bunu yönetememek ciddi bir eksikliktir” ifadesini kullandı.

KONGREYE EV SAHİPLİĞİ

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Medikal Estetik Komplikasyon Kongresi’ne ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Çelikel, bu alandaki bilgi paylaşımını kurumsallaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kongreyle birlikte estetik alanında daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.