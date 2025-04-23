Dr. Mehmet Kasapoğlu, 23 Nisan’ı kutladı

MEHMET KASAPOĞLU’NDAN KUTLAMA MESAJI

Ak Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Kutlama mesajında, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı tebrik ediyorum. Milli iradeye can veren, şanlı istiklal mücadelemize komuta eden Gazi Meclisimizin de 105. yaşını kutluyorum. Hürriyetimiz için destan yazan kurucu iradeden aldığımız şanlı bayrağı, aynı azim ve kararlılıkla bugün biz devralmış bulunuyoruz.” dedi.

GAZİ MECLİSİNİN ÖNEMİ

Kasapoğlu, mesajında, “Bir asır önce milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüne atıfta bulunarak, Gazi Meclis’in günümüzde de ülkenin istikbal yolculuğuna rehberlik ettiğini belirtti. “İstiklalimizi perçinleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.” diyen Kasapoğlu, şanlı tarihimizden aldıkları güçle ülkeyi daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaştırmak için durmadan çalıştıklarını vurguladı.

ÇOCUKLARA MESAJI

Kasapoğlu, çocukların güçlü yarınların teminatı olduğunu dile getirerek, “Sevgili çocuklar; sizler bizim ve ülkemizin hazinesi, güçlü yarınlarımızın teminatısınız. Milli iradenin ve yüce meclisimizin de varislerisiniz. Bu bilinçle, tarihini bilen, geçmişi öğrenen ve bu sayede geleceği gören olmaya gayret etmelisiniz.” şeklinde konuştu. Aklı, hedef ve hayalleri gelecek ideali ile meşgul tutmaları gerektiğine dikkat çekti. “Ülkemiz sizlerin gayreti ve üstün nitelikleriyle gelecek yürüyüşünü büyük ve güçlü adımlarla sürdürecek, çok daha yükseklere erişecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.