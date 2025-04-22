Dr. Mehmet Kasapoğlu Çiftçilerle Görüştü. Zirai Don Etkileri Tartışıldı. Devlet Destekleri Vurgulandı. İzmir Üretim İçin Birleşiyor. Tarımda Sürdürülebilirlik Önemli. Her Zorlukta Beraberiz

İZİRE DONDAN ETKİLENEN ÜRETİCİLERLE HİZMETTE BİR ARAYA GELİNDİ

Ak Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bayındır, Selçuk, Tire, Torbalı, Beydağ, Bornova ve Menderes ziraat odası başkanlarıyla birlikte zirai don afetinden zarar gören çiftçi ve üreticilerle buluştu. Kasapoğlu’nun ziyaretine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti. Zirai don nedeniyle etkilenen çiftçi ve üreticilerin yanlarında olduklarını belirten Kasapoğlu, “Ülke çapında etkili olan zirai don hadisesinin, İzmir’imizin bereketli topraklarından Bayındır’da da çiftçimizin alın terini ve bir yıllık emeğini olumsuz etkilediğini üzülerek görüyoruz. Bayındırlı üreticilerimizin ne yaşadığını görmek, anlamak ve zor günde yanlarında olmak için buradayız. Zirai afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Bu afet de Tarım ve Orman Bakanımızın ifade ettiği gibi tarihin en büyük zirai donlarından birisi. Ön raporlama doğrultusunda Bayındır’da kiraz ve cevizin dondan etkilendiğini biliyoruz. Ancak biz, bu afetin karşısında üreticilerimizi elbette ki kaderine terk edemezdik. Çiftçilerimize devletimizin desteğini hissettirmek için buradayız, zor günde de emekçilerimizin yanındayız” dedi.

DEVLET DESTEĞİ VE ZARAR GÖRENLERE YARDIM

Tarım ve Orman Bakanlığının, böylesi afetler için kapsayan sigorta paketlerinde sağlam prim destekleri bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Üreticilerimizi afetlerin öncesinde desteklediğimiz gibi sonrasında da destekliyoruz. Nitekim Bakanlığımız afeti takiben hızlıca zarar tespit çalışmalarını başlattı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Bakanlığımız, sigortası olmasa dahi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsulleri için üretim sürecindeki masraflarının hasar oranında ivedilikle karşılanacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiğini ve üreticilerimizi yalnız bırakmamak adına gereken tüm adımların atılması talimatını verdiğini de vurgulamak isterim. Biz sadece afetten sonra gelen değil, afetten önce de üreticisinin yanında duran bir iktidarız.” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

Kasapoğlu, “AK Parti olarak tarımı, sadece ekonomik bir faaliyet değil, müreffeh Türkiye’nin kilidi olarak görüyoruz. Çünkü bu topraklarda üretim varsa, bu ülkede bereket vardır, huzur vardır, gelecek ve refah vardır diyoruz. Ancak bu son afet hepimize bir kere daha göstermiştir ki ülkemiz iklim değişikliğinin etkilerini derinden hisseden bir coğrafyada. Bu da önümüzdeki dönemde azami ölçüde tedbirli olmamızı gerektiriyor. Üreticilerimize dedik ki ‘devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız bugünler için var. Asla endişeniz olmasın.’ Çiftçimizin bugüne dek nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İZMİR ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

Bu zorluğun üstesinden birlikte gelerek devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, “İnşallah bu güçlü dayanışmanın bereketini yalnızca Bayındır’da değil, Kemalpaşa’da, Tire’de, Kınık’ta, Menemen’de, Urla’da yani nerede zarar gören bir üreticimiz varsa, el emeği, göz nuru tüm mahsullerinde göreceğiz. Hiçbir çiftçimiz, hiçbir üreticimiz yalnız değildir. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edip tarlalarımızı yine yeşerteceğiz. Bugün buradan bir kez daha sesleniyorum: İzmir üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.