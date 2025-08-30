Dr. Mehmet Kasapoğlu Zafer Bayramı Mesajı Yayınladı. SAVUNMA, TEKNOLOJİ Tarihi Eşiği Aştı. TÜRKSAT 6A, İletişim Egemenliği Sağladı. Yerli Üretim İhracat Rekoru Kırıldı. Büyük Türkiye İçin Beraber Yürüyüşe Devam

MEHMET KASAPOĞLU’NDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Önceki dönemde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmış olan ve AK Parti İzmir Milletvekili olan Dr. Mehmet Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dr. Kasapoğlu, mesajında, 30 Ağustos’un yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu belirtti. “103 yıl önce Dumlupınar’da mazlumun duası, yiğidin nefesi, komutanın feraseti bir oldu. İşgal zincirleri kırıldı, bir vatan yeniden ayağa kalktı. O günden bugüne bu topraklar bize şunu öğretti: Biz bu coğrafyada var oldukça bağımsızlığımızı kimseye kiraya vermeyiz. Bugün de aynı ruhla başımız dik, yüreğimiz bir, omuz omuza Zafer Bayramı’nı idrak ediyoruz. İstiklal Savaşı’nın kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyoruz” dedi.

TÜRKİYE SAVUNMA VE TEKNOLOJİDE BÜYÜK BİR AŞAMA KAT ETTİ

Kasapoğlu, güvenlik olmadan özgürlüğün gelişemeyeceğini, caydırıcılık olmadan barışın kök salamayacağını ifade ederek, Türkiye’nin bu anlayışla savunma ve teknoloji alanında önemli bir aşama kat ettiğini dile getirdi. Milli savunma sanayisinin yerlilik oranının tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Kasapoğlu, “SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, HİSAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden oluşan ‘Çelik Kubbe’ bileşenleri envantere girmeye başladı. Ordumuzun ihtiyaçlarını yerli çözümlerle karşılama kabiliyetimiz katlandı. Bu hamleler vitrin süsü değil; sahada ve masada sözümüzün ağırlığıdır” dedi. Ayrıca, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşuyla havacılıkta yeni bir lig seviyesine gelindiğini hatırlatan Kasapoğlu, İHA ve SİHA’ların stratejik denklemleri değiştirdiğini belirtti.

TEKNOLOJİ ALANINDA TARİHİ ADIMLAR ATILDI

Kasapoğlu, haberleşme ve teknoloji alanında Türkiye’nin büyük adımlar attığını vurgulayarak, “TÜRKSAT 6A’nın fırlatılması, kendi uydusunu kendi imkanlarıyla üreten sayılı ülkelerden biri olmamızı sağladı. Bu adım, iletişim egemenliğinin ve teknoloji bağımsızlığının stratejik bir perçinidir” diye ekledi. Savunma sanayisinin ihracat başarısına da değinen Kasapoğlu, “Yerli üretimden ihracata uzanan çizgide savunma ve havacılık ihracatımız rekor üstüne rekor kırdı. İHA/SİHA ekosistemimiz ve farklı platformlarımız dünya pazarında Türkiye’yi üst sıralara taşıdı. Bu durum, yalnızca askeri stratejide değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik dengelerde de oyunun kurallarını değiştirmiştir” ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS, GÜÇLÜ BİR MİLLET ŞUURUDUR

30 Ağustos’un en büyük mirasının “kendi göbeğini kendi kesen bir millet” anlayışı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, güçlü olmanın barışı koruyan sessiz bir kalkan görevi gördüğünü söyledi. Türkiye’nin bugün, krizleri çözme konusunda akıl, mazlumun sesi olma konusunda vicdan ve gerektiğinde masada inisiyatif alma konusunda dirayet sahibi olduğunu ifade etti. Ayrıca, depremden iklime, gıdadan enerjiye kadar geniş bir güvenlik mimarisinde daha dayanıklı şehirler, temiz enerji, yüksek katma değerli üretim ve adil refah hedeflediklerini belirtti.

MİNNET BORCUMUZU GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İLE ÖDEYECEĞİZ

Kasapoğlu, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Bir minnet borcumuz var: Dünyaya örnek bir kurtuluş destanı yazan İstiklal nesline; sınırda, karada, denizde, havada terörle mücadelede canını siper eden kahramanlarımıza; yangında, selde, depremde ilk koşan, son dönen tüm fedakarlara hepsine borçluyuz. O borcu, bu ülkeyi daha güvenli, daha müreffeh, daha adil kılarak ödeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yeşil vatanımızda bir ağacı, mavi vatanımızda bir damla suyu, gök kubbemizde bir yıldızı kimseye bırakmayacak kadar kararlıyız. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla, daha güçlü, daha müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için aynı hedefe omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.”