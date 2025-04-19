Dr. Mehmet Öz, CMS Direktörü Oldu

DOKTOR MEHMET ÖZ GÖREVİNE BAŞLADI

Doktor Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğü görevini üstlendi. Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı bir törende yemin ederek bu göreve başladı. Öz, Oval Ofis’te gerçekleştirilen yemin töreninde, Trump’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy’nin de yer aldığını duyurdu.

TRUMP’IN ÖVGÜLERİ

Trump törende, Doktor Öz’ün yaşamından ve başarılarından bahsederek, ABD’nin sağlık alanında böyle kariyerli bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi. Trump, “Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare’i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid’i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır” ifadelerini kullandı. Öz, bu yeni görevinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, sağlık hizmetleri sunacakları geniş nüfusa önemli bir hizmette bulunacağının altını çizdi.

MEDICARE VE MEDICAID’İN ÖNEMİ

Medicare ve Medicaid’in kritik işlevlerine vurgu yapan Öz, “Her büyük toplumun en savunmasızlarına bakma fırsatı vardır ve bu fırsatı değerlendirecekler. Bizler de harika bir toplumuz ve aynı şeyi yapacağız” şeklinde konuştu. Mehmet Öz, kurumda israfı önlemek ve gereksiz harcamaları azaltmak için çalışacaklarını, ancak özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için mevcut ödemelerin devam edeceğini bildirdi.

TORUNUNUN BAYGINLIĞI

Diğer yandan, Dr. Mehmet Öz’ün yemin töreninde torunu kısa süreli baygınlık geçirerek fenalaştı. Öz, hemen torununa müdahalede bulunurken, ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda keserek basın mensuplarının dışarı çıkmasını sağladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, küçük kızın durumunun iyi olduğu belirtildi.