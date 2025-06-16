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Dr. Mehmet Turan Yazlak Kütüphanesi Açıldı

SİNOP’TA YAŞANAN TRAFİK KAZASI SONRASI ANMA

Sinop’ta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Dr. Mehmet Turan Yazlak’ın ismi, Malatya’da Niyazi Mısri İlkokulu’ndaki kütüphaneye verildi. Hempa Çocuk Derneği’nin öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle kurulan kütüphane, düzenlenen bir törenle açıldı.

KÜTÜPHANE AÇILIŞINDA DUYGUSAL ANLAR

Açılış programında katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı. Yazlak’ın ailesi, programa katılanlar ve diğer konuşmacılar duygularını paylaştı. Dr. Mehmet Turan Yazlak’ın annesi, oğlunun isminin bu anlamlı mekânda yaşatılacak olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Diğer konuşmacılar, projeye katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, kütüphanenin çocuklara yarar sağlaması dileğinde bulundu.

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