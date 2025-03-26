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Dr. Merve Yıldırım’a British Council’dan Ödül

ÖDÜL KAZANIMI VE TÖRENİN DETAYLARI

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım, İngiltere’nin önde gelen eğitim ve kültürel organizasyonu British Council’ın düzenlediği 2025 Alumni Awards (Mezun Ödülleri) Töreninde, “Social Action” kategorisinde ödül kazanıyor. Ödül töreni, İngiltere Başkonsolosluğu’nda gerçekleşti ve Dr. Yıldırım, ödülünü ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott’ın elinden alıyor.

ÜNİVERSİTE VE REKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Törende, Dr. Yıldırım’ın yüksek lisans ve doktora diplomasını aldığı University of Sussex tebrik mesajı yayınladı. Programda bir konuşma yapan Rektör Çakmak ise, Yıldırım’ın geçen yıl da en iyi eğitmen ödülünü kazandığını hatırlatarak, “Kendisi eğitime verdiği katkılardan dolayı tebrik ediyoruz” diyor. Bu başarı, üniversitenin eğitim alanındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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