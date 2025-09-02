Dr. Murat Kaçar, 4 Madalya Kazandı

ŞAMPİYONADA BAŞARILI SONUÇLAR

Bursa Nilüferspor’un master atleti Dr. Murat Kaçar, 79 yaşında Hırvatistan’ın Varazdin kentinde gerçekleşen 34’üncü Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda harika bir başarı elde etti. Bu yıl düzenlenen şampiyonada Kaçar, 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 4 madalyayla döndü. Şampiyona, 29-31 Ağustos tarihleri arasında 12 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

AKTİF MÜCADELE VE BAŞARILI DERECELER

Murat Kaçar, 75 yaş kategorisinde 100 metre yarışında 18.25’lik derecesiyle bronz madalya almayı başardı. Aynı yaş grubunda, 4×100 metre bayrak yarışında yer alan milli takım, Sezer Engin, Şeref Nuray ve Ercan Özcan ile birlikte 77.74’lük derecesiyle birinci oldu. Bunun yanı sıra, Kaçar yüksek atlamada 1.24 metrelik başarısıyla altın madalya kazandı.

REKOR KIRAN TAKIM PERFORMANSI

Ayrıca, 70 yaş grubunda yapılan Balkan Bayrak (800+400+200+100) yarışında Hadi Fazlı Bayram, Abdullah Ünay ve Ercan Özkan ile birlikte Türkiye’yi temsil ederek 5.10.72’lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Dr. Murat Kaçar, bu şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz ile tamamlama başarısı gösterdi.