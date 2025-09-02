Haberler

Dr. Murat Kaçar, 4 Madalya Kazandı

BURSA NİLÜFERSPOR MASTER ATLETİ DR. MURAT KAÇAR’IN BAŞARISI

Bursa Nilüferspor’un master atleti Dr. Murat Kaçar (79), Hırvatistan’ın Varazdin kentinde gerçekleştirilen 34’üncü Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu yıl 29-31 Ağustos tarihlerinde yapılan şampiyonada, 12 ülkeden 650 sporcu mücadele etti.

MADALYA KAZANAN DAKİKALAR

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Dr. Murat Kaçar, 75 yaş kategorisinde 100 metrede 18.25’lik derecesi ile bronz madalya kazandı. Aynı yaş grubunda, 4×100 metre bayrak yarışında Sezer Engin, Şeref Nuray ve Ercan Özcan ile birlikte yarışan milli takım, 77.74’lük derecesiyle birincilik elde etti. Dr. Kaçar, yüksek atlamada 1.24 metrelik derecesiyle altın madalya aldığını belirtti.

ÇOKLU BAŞARILAR

70 yaş grubunda gerçekleştirilen Balkan Bayrak (800+400+200+100) yarışında ise Hadi Fazlı Bayram, Abdullah Ünay ve Ercan Özkan ile birlikte mücadele eden Kaçar, Türkiye’yi temsil ederek 5.10.72’lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Dr. Murat Kaçar, bu şampiyonayı toplamda 3 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Böylece Dr. Murat Kaçar, hem kendi kişisel başarısını pekiştirdi hem de Türkiye’yi uluslararası alanda gururlandırmış oldu.

