Dr. Mustafa Eraslan’dan Bağırsak Sağlığı Açıklaması

BAĞIRSAK SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Fitoterapi Uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, bağırsak sağlığı ve hastalıkların tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Bağırsakların vücut sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan Eraslan, birçok hastalığın bağırsak tembelliğinden kaynaklandığını vurguluyor. Dr. Mustafa Eraslan, bağırsakların düzgün çalışmamasının birçok sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. “Eğer bir insanda kalın bağırsak çalışmıyorsa, o mutlaka hastadır” ifadesi ile bağırsak sağlığının kritik önemi üzerinde duruyor.

SEROTONİNİN BAĞIRSAKLA İLİŞKİSİ

Serotonin hormonunun büyük bir kısmının bağırsaklarda üretildiğine dikkat çeken Eraslan, “Serotonin hormonu yüzde 5 beyinde, yüzde 92 bağırsakta üretiliyor” şeklinde açıklama yapıyor. Bağırsak sağlığının ruh halimizle bağlantılı olduğunu ifade eden Eraslan, “Bağırsak çalışmadığı zaman mutluluk hormonu üretilmez” diyor. Bu durum, bağırsakların sağlığının nasıl psikolojik durumumuzla ilişkili olduğunu göstermektedir.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dr. Eraslan, romatizmal hastalıkların genetik faktörlere dayandığı düşüncesine katılmadığını belirtiyor. “Romatizmal bütün hastalıkların tedavisi vardır” ifadesi ile bu hastalıkların tedavi edilebileceğini savunuyor. Kronik hastalıkların tedavisinin mümkün olduğuna inanan Eraslan, sürekli ilaç kullanımının tedavi değil, yalnızca semptomları baskılama yöntemi olduğunu vurguluyor. Bu, hastalıkların köklü bir yaklaşım ile ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.