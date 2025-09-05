Dr. N. Hopper’ın Dolandırıcılığı Tartışma Yaratıyor

DOLANDIRICILIĞIN ŞOK EDİCİ GÖRÜNTÜSÜ

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde çalışan 49 yaşındaki damar cerrahı Dr. Neil Hopper, oldukça çarpıcı bir dolandırıcılık olayıyla gündeme geldi. Cinsel olarak uzuv kesilmesi konusunda bir takıntı geliştiren bu cerrah, 2019 yılında bacaklarını kuru buzla dondurarak geri dönüşü olmayan hasara uğrattı. Bu hasar sonucunda bacakları tıbbi olarak kurtarılamaz bir duruma geldi ve sonunda ampute edildi.

SİGORTA DOLANDIRICILIĞI VE LÜKS HARCAMALAR

Bacaklarının kesilmesine sebep olan durumu “sepsis kaynaklı enfeksiyon” şeklinde raporlayarak, sigorta şirketlerini kandıran Hopper, toplamda 466 bin sterlinden (26 milyon TL) fazla tazminat aldı. Aldığı bu parayı lüks harcamalar için kullanan Hopper; karavan, jakuzi, odun sobası ve ev tadilatlarına büyük meblağlar harcadı. Royal Cornwall Vakıf Hastanesi’nde uzun yıllar doktor olarak görev yaptıktan sonra bir dolandırıcılığın açığa çıkmasıyla Mart 2023’te işine son verildi.

HUKUKİ SÜREÇ VE SONUÇLARI

Aralık 2023’te doktorluk lisansı tamamen iptal edilen Hopper, kamuoyunun ilgisini çekti. BBC’ye verdiği bir röportajda aldığı destekten memnun olduğunu ifade etti. Avrupa Uzay Ajansı’nın engelli astronot arayışı için kısa listeye girmeyi başarması ise dikkat çekti. Olayın detayları Truro Kraliyet Mahkemesi’nde açılan davayla gün yüzüne çıktı. Hopper, iki ayrı sigorta dolandırıcılığı suçlamasını kabul etti ve mahkeme onu 32 ay hapis cezasına çarptırarak tüm haksız kazancını iade etmesine hükmetti.

ÖZEL HAYATTAKİ YAN ETKİLER

Yaşanan bu olaylar, Hopper’ın özel hayatını da derinden etkiledi. Eşi boşanma davası açarken, hastalar ise büyük bir şaşkınlık içindeydi. Özellikle daha önce amputasyon geçiren eski hastalar, Hopper’ın tedavi kararlarının ne kadar tıbbi gerekçelere dayandığını sorgulamaya başladı. Hastane yönetimi, Hopper’ın eylemlerinin bireysel olduğunu ve mesleki uygulamalarla bağlantısız olduğunu savunsa da, kamuoyundaki güven kaybı büyük bir sorun olarak kalmaya devam ediyor.