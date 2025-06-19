Dr. O. Kırbıyık, hayatını kaybetti

HASTANEDE AMELİYAT SÜRECİ

Sivas Numune Hastanesi’nde görev yapan, evli ve iki çocuk babası dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık’ın beyninde 2018 yılında tümör saptandı. Kırbıyık, bu süreçte tedavi almak için iki ayrı ameliyat olduğunu yaşadı. Beynindeki tümör yeniden büyüyünce, yaklaşık 10 gün önce yine hastanede bir operasyon geçirdi.

DURUMUNUN AĞIRLAŞMASI

Ameliyat sonrası durumu kötüleşen Dr. Kırbıyık, yoğun bakıma alındı ve maalesef dün yaşamını yitirdi. Orhan Kırbıyık için, Numune Hastanesi Başhekimliği önünde bir tören düzenlendi. Törene; İl Sağlık Müdürü Dr. Onur Mahmutoğlu, Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, Kırbıyık’ın ailesi ve birçok meslektaşı katıldı.

DÜZGÜN VEDA

Kırbıyık’ın doktor önlüğü tabutunun üzerine yerleştirildi. Yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, meslektaşları da duygusal anlar yaşadı. Törenin ardından Dr. Orhan Kırbıyık’ın cenazesi, defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürüldü.