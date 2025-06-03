Dr. Ömür Kahraman, “Havada Bir Ömür” yazdı

HAVACILIK KARIYERİNE YENİ BİR DOKUNUŞ

Ostomi hastalığını yenme hikayesini anlattığı “Torbayla Yaşamak” kitabıyla tanınan rehber ve havacılık uzmanı Dr. Ömür Kahraman, “Puglia’da bir Ömür” adlı eserinin ardından bu kez 33 yıllık havacılık kariyerini ve iş hayatındaki birikimlerini kaleme aldı. Kahraman’ın Destek Yayınları tarafından yayımlanan yeni kitabı “Havada Bir Ömür”ün imza günü, Suadiye’deki Penguen Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Dr. Kahraman, havacılık sektöründe 33 yıl boyunca uçak bileti satmaktan yöneticiliğe kadar birçok farklı pozisyonda görev aldığını belirtti.

DENİZDEN HAVAYA YOLCULUK

Kahraman, havacılık kariyerinin başında Filistin Hava Yolları, Moldova Hava Yolları ve Türk Hava Yollarında önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, “Yıllardır biriktirdiğim bu deneyimi ‘sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır’ mottomla birlikte gençlere aktarmak istedim” dedi. Gençlere havacılık alanında ilham vermek amacıyla yazdığı kitabında, geçmişte yaşadıklarını da okurlarıyla paylaşmayı hedefledi.

HAVACILIĞIN FARKLILIKLARI VE ÖĞRETTİKLERİ

18 yaşında havacılık sektöründe çalışmaya başladığını dile getiren Kahraman, “Önce uçak bileti sattım, ardından hava yollarında yöneticilik yaptım. Havacılık bana birçok şey öğretti. Dakiklik ve zaman yönetimi gibi önemli dersler aldım” diye konuştu. Kahraman, havacılığın dışa açık bir sektör olduğuna dikkat çekerek, bu alanda başarı için insan ve yük taşımak gerektiğinin altını çizdi.

BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KİTAPTA TOPLADI

Havacılık alanında akademik çalışmalar gerçekleştiren Kahraman, “İşletme alanında doktora yaptım ve bu tezim de havacılıkla ilgiliydi. ‘Havada Bir Ömür’ kitabında yer alan havacılık tarihinin anlatıldığı bölümü doktora tezimden aldım” şeklinde konuştu. Kitap, havacılık tarihinden başlayarak, günümüzdeki gençlerin sektöre olan ilgisine dair bilgiler sunuyor. Kahraman, kitabın amacının havacılık mesleklerini ve bu alanla ilgili merak edilenleri aktarmak olduğunu belirtti.

GENÇLER İÇİN BİR REHBER

Havacılığın gençlerin mutlaka seçmeleri gereken bir sektör olduğunu düşünen Kahraman, bu alanın sunduğu imkanların yanı sıra, insan ilişkilerini geliştirmek için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ayrıca, ilişki ve kişisel gelişim üzerine yazmayı düşündüğünü belirtti. Kahraman, “Artık yaşı 50’yi geçince, ilişkiler üzerine bir kitap yazmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden bir şeyler karalamaya başladım ama sonucu henüz bilinmiyor” dedi.

KITAPTAKİ TEMELLER

“Havada Bir Ömür”, dört ana bölümde havacılığın geçmişten bugüne uzanan hikayesini anlatıyor. Kitabın ilk bölümünde yer alan “Havacılığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, havacılık tarihindeki önemli olayları ele alıyor. Diğer bölümlerde, uçakla seyahat sırasında dikkat edilmesi gerekenler, uçağın nasıl uçtuğu ve havacılık meslekleri konusunda bilgiler yer alıyor. Özellikle uçuş fobisi olanlar ve havacılığı kariyer hedefi olarak belirleyenler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıyan eser, hem teknik bilgiler hem de eğlenceli anekdotlarla zenginleştirilmiş.