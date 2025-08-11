Dr. Önen, Nemrut’ta Yıldızları Fotoğrafladı

UZAY VE DOĞA GÖZLEMİ İÇİN İDEAL NOKTA

Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde uzun pozlama tekniği ile Samanyolu ve yıldızları görüntüledi. Önen, bölgede ışık kirliliği bulunmadığı için Nemrut’un doğa ve uzay gözlemciliği yapanlar için mükemmel bir açık fotoğraf stüdyosu sunduğunu ifade etti. ‘Avrupalı Seçkin Destinasyonları’ (EDEN) Projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ almış olan dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan 2.250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda kampçıların yeni gözdesi haline geldi. Yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin, zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili de dikkat çekici uyarılarda bulunan Dr. Önen, uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu ve yıldızlı gecelere ait fotoğraflar da çekti.

YILDIZLARIN PARILTIYLA DOLU GÖKYÜZÜ

Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi gerçekleştiren Dr. Önen, Nemrut’un kamp yapma ve gökyüzündeki yıldızları pozlama amacıyla ideal bir fotoğraf stüdyosu olduğunu belirtti. Bölgeyi ziyaret etmeye teşvik eden Önen, “Nemrut yüksek rakıma sahip ve ışık kirliliğinden uzak bir yer olduğu için yıldız gözlemi ve astrofotoğrafçılık açısından oldukça uygundur. Özellikle Samanyolu galaksisi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde daha net bir şekilde görünmektedir. Bu dönemlerde Samanyolu’nu izlemek ve fotoğraflamak için mükemmel atmosfer koşulları oluşuyor. Şehirden uzaklaştığınızda çıplak gözle yüzlerce yıldız ışıldıyor, teleskop ve dürbün yardımıyla ise çok daha fazlasını görebiliyoruz” diye konuştu.